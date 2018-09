Notiziario nerazzurro

Si avvicina il giorno del debutto per la squadra nerazzurra che questo pomeriggio è scesa in campo per un allenamento prettamente tecnico-tattico agli ordini di mister Luca D’Angelo e del suo staff. Sul terreno del Centro Sportivo di San Piero a Grado i nerazzurri hanno effettuato una serie di simulazioni di gioco orientate ovviamente sul Cuneo, primo avversario nel lungo cammino del campionato di Serie C.

Domani pomeriggio squadra nuovamente in campo a San Piero. La preparazione pregara si completerà poi con due sedute a porte chiuse all’Arena Garibaldi: domenica e lunedì mattina.

Intanto la società informa che il servizio di sottoscrizione degli abbonamenti sarà sospeso nelle giornate di sabato 15 settembre, domenica 16 settembre e lunedì 17 settembre. A partire da martedì 18 settembre presso il Pisa Store di via Luigi Bianchi, nonchè presso il Solo Pisa di via Piave sarà nuovamente possibile sottoscrivere il proprio abbonamento