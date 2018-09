Nuovo sponsor ufficiale: Hi-Turf Solution

Pisa Sporting Club e Hi-Turf Solution, una combinazione vincente!

Sui pantaloncini da gioco ufficiali della squadra nerazzurra arriva il marchio della Hi Turf Solution, importante azienda del territorio operante nel settore della installazione e manutenzione di tappeti erbosi ad uso sportivo, ricreativo e ornamentale. A cominciare proprio dai campi da gioco su cui si allenano e giocano i nerazzurri e che sono tra i più ammirati del panorama calcistico nazionale.

Hi-Turf Solution può occuparsi di tutte le fasi della lavorazione, dalla progettazione ai lavori preliminari e propedeutici, fino all’installazione vera e propria e alla successiva manutenzione. Infine, sempre per offrire ai propri clienti il miglior prodotto e il miglior servizio, l’azienda collabora strettamente con l’Università di Pisa e l’Oklahoma State University, per stimolare la ricerca di nuove tecniche e nuove varietà da tappeto erboso che siano in grado di migliorare ulteriormente le performance dei tappeti erbosi di Hi-Turf Solution.

L’accordo riguarda le prime dieci giornate di campionato. Benvenuti sulla nostra muta da gioco ufficiale!