Piacenza-Pisa: l’elenco dei nerazzurri convocati

Rifinitura mattutina all’Arena Garibaldi per i nerazzurri di mister Luca D’Angelo attesi domani pomeriggio (ore 14.30) dal Piacenza sul terreno del “Garilli”. Allenamento breve ma intenso per tutto il gruppo che ha concluso poi la seduta con la tradizionale partitella a ranghi contrapposti. Al termine lo staff tecnico ha diramato la lista dei convocati che nel pomeriggio raggiungeranno il ritiro pre-gara in terra emiliana:

Portieri

Stefano Gori, Daniele Cardelli, Andrea D’Egidio

Difensori

Samuele Birindelli, Fabrizio Brignani, Fabrizio Buschiazzo, Andrea Meroni, Alberto Masi, Daniele Liotti.

Centrocampisti

Alessandro De Vitis, Roberto Zammarini, Marius Marin, Robert Gucher, Nicolas Izzillo, Francesco Lisi, Davide Di Quinzio, Claudio Maffei.

Attaccanti

Davide Moscardelli, Michele Marconi, Gaetano Masucci, Iacopo Cernigoi, Luigi Cuppone.