Piacenza-Pisa “live”

PIACENZA (4-3-3): Fumagalli; Mulas, Bertoncini, Pergreffi, Barlocco; Nicco, Marotta, Della Latta; Sestu, Romero, Di Molfetta. A disposizione. Verderio, Calore, Sylla, Cauz, Silva, Pesenti, Corradi, Fedato, Spinozzi, Troiani. Allenatore Franzini

PISA (3-5-2): Gori; Buschiazzo, Masi, Meroni; Lisi, Marin, Gucher, Di Quinzio, Liotti; Moscardelli, Marconi. A disposizione. D’Egidio, Cardelli, Birindelli, Brignani, Zammarini, Cernigoi, Izzillo, Cuppone, Maffei, Masucci. Allenatore D’Angelo.

Arbitro. Daniela Paterna di Teramo (Lattanzi-Zaninetti)

La gara sarà trasmessa in diretta sul digitale terrestre dall’emittente Sportitalia, mentre sul web potrà essere seguita in streaming sul canale ufficiale della Serie C (www.elevensports.it). Sui nostri canali social ufficiali, presenti sulle piattaforme Facebook (Pisachannel), Instagram (Pisachannel) e Twitter (@PisaSC) come sempre aggiornamenti in tempo reale sul match dei nerazzurri.