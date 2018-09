Il Pisa Sporting Club informa che a partire da domani (venerdì 21 settembre), presso il Pisa Store di via Luigi Bianchi e presso il Solo Pisa di via Piave si potranno ritirare le maglie ufficiali da gioco acquistate in promozione con l’abbonamento.

Attenzione! Saranno consegnate soltanto le maglie corrispondenti ai coupon fino al n.150

Non sono ancora disponibili le taglie XXL e S (seconda maglia)

Per ritirare la propria maglia è necessario presentare agli addetti il relativo coupon