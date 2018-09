Prosegue a San Piero la preparazione dei nerazzurri

Allenamento mattutino sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado per i nerazzurri di mister Luca D’Angelo costretti questo weekend ad un altro turno di riposo forzato. Rinviata la gara di Siena, programmata dal calendario alla seconda giornata, i nerazzurri dovranno attendere martedì sera per tornare in campo per affrontare l’Arezzo nell’anticipo della terza giornata (Arena Garibaldi, ore 20.45).

Lo staff tecnico pisano ha impegnato il gruppo in una seduta breve ma intensa conclusasi con una partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto. Domani pomeriggio prima rifinitura pregara all’Arena dove la squadra si allenerà anche martedì mattina per permettere a mister D’Angelo di testare le ultime indicazioni tecniche.