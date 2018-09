Sorgente Tesorino nuovo Back Sponsor del Pisa!

Si consolida la partnership tra il Pisa Sporting Club e Sorgente Tesorino.

A partire dalla gara di domenica prossima a Piacenza e per tutto il girone d’andata del campionato 2018-2019 il logo di uno dei più conosciuti e apprezzati brand del nostro territorio sarà il back sponsor della squadra nerazzurra.

Sotto nome e numero della nuova ed esclusiva maglia personalizzata Adidas comparirà dunque il logo di Sorgente Tesorino, un’acqua medio-minerale solfato-alcalino-terrosa che permette di reintegrare i sali persi durante lo sport come cloruro e sodio e in particolare ristabilisce i giusti livelli di Calcio e Magnesio. Inoltre, risulta utile per smaltire l’acido lattico, grazie alle alte concentrazioni di bicarbonato. La storia della Sorgente Tesorino, che sgorga sulle colline toscane intorno a Montopoli in Val d’Arno e San Miniato, è iniziata nel 1941 quando per la prima volta ha avuto inizio l’estrazione dell’acqua. Il mercato di riferimento non è solo quello toscano: l’azienda esporta la sua acqua anche fuori dai confini nazionali, anche in Cina, Spagna, Messico e a Dubai.