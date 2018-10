Arena Garibaldi e San Piero: doppio allenamento per il Pisa

Doppio allenamento nel programma giornaliero del Pisa Sporting Club.

Questa mattina la squadra di mister Luca D’Angelo si è radunata all’Arena Garibaldi per una seduta di lavoro atletico sviluppatosi soprattutto in palestra con esercizi aerobici e di ‘forza’. Nel pomeriggio trasferimento al Centro Sportivo di San Piero a Grado per un allenamento tradizionale sul campo: esercitazioni tecnico-tattiche, simulazioni di gioco e, per finire, la consueta partitella a ranghi contrapposti.

Domani allenamento a porte chiuse all’Arena Garibaldi, mentre venerdì pomeriggio seduta programmata a San Piero: rifinitura pregara sabato mattina.