Si è chiusa pochi giorni fa la Campagna Abbonamenti valida per la stagione 2018-2019.

Una campagna da record con oltre 4.300 tessere (per la precisione 4.320) emesse dal nuovo Pisa Store di via Luigi Bianchi e dal Solo Pisa di via Piave, i due punti vendita che hanno gestito perfettamente questa ‘onda nerazzurra’ che ancora una volta ha deciso di sostenere il nostro sodalizio.

A tutti, da parte nostra, un sentito ringraziamento per la fedeltà e la fiducia dimostrata!