Continua la preparazione dei nerazzurri al Centro Sportivo di San Piero

Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo di San Piero a Grado per i nerazzurri di mister Luca D’Angelo, attesi domenica (ore 14.30) dal confronto esterno in casa della Pistoiese. Una seduta, quella odierna, basata principalmente sugli aspetti tattici della prossima sfida.

Simulazioni di gioco, esercitazioni tecnico-tattiche, calci piazzati e la consueta partitella a ranghi contrapposti per chiudere il penultimo allenamento prima del ritorno in campo. Domani, infatti, il Pisa effettuerà sempre sui campi del Centro Sportivo di via Livornese la tradizionale rifinitura che precederà la partenza per il ritiro pregara.

Tutti a disposizione, compreso il difensore Buschiazzo che ha scontato la settimana scorsa il turno di squalifica: nessun nerazzurro ‘colpito’ questa settimana dai provvedimenti del Giudice Sportivo.