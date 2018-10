Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Pisa-Arzachena in programma mercoledì 31 ottobre (ore 14.30) e valida per la Coppa Italia Lega Pro a Marco Acanfora di Castellammare di Stabia. Il direttore di gara sarà assistito da Vittorio Pappalardo di Parma e Stefano Rondino di Piacenza.