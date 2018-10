Domani la sfida del “Melani”: la vigilia di mister D’Angelo

Tradizionale conferenza stampa della vigilia per il tecnico nerazzurro.

Mister Luca D’Angelo ha analizzato nei dettagli la sfida che attende la sua squadra sul terreno della Pistoiese: “Dobbiamo migliorare sotto molti punti di vista. Specie nella manovra perché soprattutto nella prima parte delle gare, quando i nostri avversari sono molto chiusi, siamo troppo lenti e scolastici nel far girare la palla. Però ci stiamo lavorando e la squadra si impegna ogni giorno con grande determinazione in allenamento“.

Sarà un derby tra due squadre in cerca di punti: “La Pistoiese è una buona squadra, che gioca in maniera aperta: subisce gol, ma segna anche con regolarità ed è sempre pericolosa. Dovremo fare molta attenzione“.

Capitolo infermeria: “De Vitis potrà essere valutato solo in extremis ma conto di recuperarlo. Per il resto ho tutta la rosa a disposizione con il solo Cardelli alle prese con un problema di lieve entità“.

Anche al “Melani” il Pisa sarà accompagnato da tantissimi tifosi: “Bisogna vivere di pressioni, siamo il Pisa. Se dovessi sentire un giocatore lamentarsi per la troppa pressione per me non giocherebbe più“.

