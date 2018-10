Giudice Sportivo: squalifiche per Buschiazzo e il Direttore Gemmi

Il Notaio Pasquale Marino, Giudice Sportivo del campionato nazionale di Serie C ha comunicato le proprie decisioni in merito all’ultima giornata di gare. Per il Pisa da segnalare la squalifica di 1 giornata per il difensore Fabrizio Buschiazzo, allontanato dal campo durante la gara con il Piacenza.

Sanzione anche per il Direttore Sportivo Roberto Gemmi, inibito fino al 16 ottobre p.v. con ammenda di euro 500,00 per “comportamento offensivo verso l’arbitro e l’assistente arbitrale durante la gara” .

Nessuna sanzione per l’Alessandria, prossimo avversario dei nerazzurri in campionato.