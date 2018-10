La Lega Italiana Calcio Professionistico ha ufficializzato le gare del prossimo turno di campionato designate per le dirette televisive.

Il match Gozzano-Pisa, in programma lunedì 22 ottobre, sarà trasmesso in diretta da Rai Sport con inizio, dunque, posticipato alle ore 20.45.

La gara sarà visibile pure in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay.