Gozzano-Pisa: info prevendita biglietti

Inizierà domani, su tutto il circuito Vivaticket, la prevendita dei biglietti validi per la gara Gozzano-Pisa, in programma allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli lunedì 22 ottobre (ore 20.45).

I biglietti del settore ospiti si potranno acquistare on-line sul sito www.vivaticket.it oppure nei punti vendita autorizzati al prezzo (comprensivo dei vari diritti di prevendita) di euro 13.50.

Nel territorio cittadino segnaliamo:

– Solo Pisa (via Piave 17)

– La Galleria del Disco (via San Francesco 96)

– Palazzo dei Congressi (via Matteotti 1)