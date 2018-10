I nerazzurri per il Monte Pisano: domani squadra in campo a Calci!

Giornata di doppio allenamento per i nerazzurri di mister D’Angelo impegnati oggi sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado: al mattino spazio alle esercitazioni atletiche, mentre nel pomeriggio la squadra ha eseguito una serie di simulazioni tecnico-tattiche a ranghi completi.

Domani pomeriggio, invece, i nerazzurri saranno protagonisti di un allenamento congiunto al Campo Comunale di Calci, con inizio fissato alle ore 16.00: sparring partner d’eccezione la compagine dell’Asd Calci 2016 guidata da mister Stefano Vuono e impegnata nel campionato regionale di Prima Categoria. Una seduta che sarà volutamente aperta al pubblico per continuare la sensibilizzazione alla raccolta di fondi per la rinascita del Monte Pisano.

Venerdì e sabato, infine, allenamenti di nuovo a San Piero per salvaguardare il terreno dell’Arena impegnato in una serie di interventi programmati dalla Hi Turf Solution, prezioso partner del sodalizio nerazzurro.