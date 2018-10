Il programma completo delle giovanili

Turno di riposo forzato per la Berretti di mister Birindelli e quindi riflettori puntati sulle formazioni Under 17 e Under 15, entrambe impegnate in trasferta in casa della Viterbese. Ecco il programma completo:

Campionato UNDER 17

Viterbese-Pisa (domenica, ore 15.00)

Campo Comunale, via del Campo Sportivo, Vignagnello (Vt)

Campionato UNDER 15

Viterbese-Pisa (domenica, ore 11.30)

Campo Comunale, via del Campo Sportivo, Vignagnello (Vt)

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Pistoiese-Pisa (domenica, ore 11.30)

Comunale “Frascari”, via Calamandrei, Pistoia

Campionato UNDER 13 (gir.A)

Pisa-Empoli (domenica, ore 11.00)

Comunale di via Oratoio 234, Pisa

Campionato UNDER 13 (gir.B)

Empoli-Pisa (sabato, ore 17.00)

Monteboro, via Pianezzoli, Empoli

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO

Pisa-Pontedera (sabato, ore 11.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Livorno-Pisa (sabato, ore 17.00)

Polisportiva Banditella, via Nenni, Antignano

Campionato PULCINI FEMMINILE

Pisa-Colline Pisane (sabato, ore 16.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI a 9

Fornacette-Pisa (domenica, ore 11.00)

Comunale “Masoni”, Fornacette

Campionato PULCINI a 7

SpaValdiserchio-Pisa (domenica, ore 10.30)

Comunale “Fatticcioni”, via Provinciale 1, Nodica

Campionato PRIMI CALCI (gir.A)

Raggruppamento (sabato, ore 16.30)

Comunale “Bui”, San Giuliano

Campionato PRIMI CALCI (gir.B)

Raggruppamento (sabato, ore 15.30)

Campo Sussidiario, Perignano