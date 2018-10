La conferenza pregara del Mister: domani partenza per il Piemonte

Terzo impegno ravvicinato per i nerazzurri di mister D’Angelo, attesi lunedì sera (ore 20.45) dal confronto esterno con il Gozzano. Una sfida che il tecnico pisano analizza davanti a microfoni e taccuini dei giornalisti, a 24 ore dalla partenza per il ritiro pregara: “Andiamo ad affrontare una squadra estremamente pericolosa in fase offensiva che ha già messo in difficoltà Entella e Piacenza. Per questo motivo, se vogliamo portare a casa punti importanti dobbiamo giocare al meglio ed evitare qualsiasi tipo di sbavatura. Abbiamo ancora due allenamenti per lavorare su ogni aspetto e per capire le condizioni di tutta la squadra ad iniziare da Moscardellli: sta meglio, ma lo stiamo valutando giorno per giorno per capire se è il caso di schierarlo dall’inizio oppure soltanto a partita in corso”.

La squadra sta crescendo sotto il profilo del gioco: “E’ più semplice giocare contro squadre che impostano la gara a viso aperto come ha fatto la Pro Piacenza, ma siamo noi a doverci adeguare al tipo di partita che abbiamo di fronte. E’ possibile che lunedì ci sia spazio per chi ha giocato meno fino ad ora ma l’importante sarà cercare di giocare bene e proseguire nel nostro percorso”.



