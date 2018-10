Mister D’Angelo analizza la sfida con l’Alessandria

Conferenza stampa pregara per mister Luca D’Angelo alla vigilia del match casalingo con l’Alessandria. Una sfida importante analizzata con attenzione dal tecnico pisano: “La squadra si è allenata bene, con la giusta intensità. Però sarà il campo domani a doverci dare le risposte che aspettiamo. Ci mancherà soltanto Buschiazzo e abbiamo provato qualche ulteriore soluzione tattica anche se resto convinto che una squadra non debba mai cambiare troppo perché si rischia soltanto di fare confusione“.

Arriva l’Alessandria, squadra da prendere con le molle: “Hanno giocatori importanti e perciò dovremo fare una grande partita per portare a casa la vittoria“.

Il Pisa è reduce dalla prima sconfitta stagionale: “Abbiamo bisogno di trovare una continuità di risultati perché in questo campionato per far bene è necessario rimanere attaccati al carro buono per poi magari sprintare negli ultimi mesi“.

