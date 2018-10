Pisa 4 Special, debutto in campionato e un premio importante

E’ iniziata l’avventura del Pisa 4 Special nel campionato di Quarta Categoria.

I nerazzurri, guidati da Lorenza Gerratana, hanno affrontato le prime due sfide sostenuti sugli spalti dai piccoli “Supporters” raccogliendo una sconfitta contro il quotatissimo Livorno ma anche e soprattutto una bellissima vittoria contro la formazione “Un calcio per tutti”. Questi i nomi dei protagonisti: Davide Antonelli, Andrea Barone, Sacha Bertolini, Matteo Del Rosso, Marco Funaioli, Tedi Hasantaraj, Andrea Oggiano, Michele Pastondi, Giacomo Vaglini, Lorenzo Viegi, Fabrizio De Sensi. In panchina, assieme a Lorenza Gerratana, l’allenatore in seconda Davide Concetti, il dirigente responsabile Mattia Benassi, il dirigente accompagnatore Francesco Madeo e l’addetto all’arbitro Alessio Fantoni.

Tutto il gruppo di Pisa 4 Special venerdì sarà protagonista al congresso provinciale dell’ANMIC (associazione nazionale mutilati e invalidi civili). Accompagnati dal Presidente Giuseppe Corrado i nerazzurri saranno premiati assieme ad altre eccellenze pisane che hanno contribuito a migliorare la vita delle persone con disabilità nel campo della scienza, dello sport e della società civile.