Quarta Categoria: domenica presentazione della squadra all’Arena!

Il Pisa Sporting Club torna in campo in “Quarta Categoria”

E’ partita ufficialmente la nuova stagione della squadra nerazzurra impegnata nella competizione promossa dalla F.I.G.C. in collaborazione con il C.S.I. e rivolta ad atleti con disabilità intellettive, relazionali e psichiche. Nello specifico Quarta Categoria è un torneo di calcio a 7 formato da squadre, inserite in un albo speciale dei Comitati Regionali della LND-FIGC di competenza e rappresentanti colori e simboli delle squadre ‘maggiori’. Obiettivo del progetto l’inserimento e lo sviluppo della disabilità nel sistema del calcio per diffondere un messaggio di integrazione, miglioramento della qualità di vita e responsabilizzazione sociale.

E dopo la bellissima esperienza della passata stagione il Pisa Sporting Club rappresentato dai ragazzi della sezione cittadina dell’AIPD (associazione italiana persone down) sta già scaldando i muscoli in attesa di tante sfide avvincenti. Per entrare nel clima del campionato una delegazione della squadra scenderà in campo all’Arena Garibaldi domenica prossima nell’immediato pregara di Pisa-Alessandria per raccogliere l’incitamento e la spinta del pubblico nerazzurro. Questo il calendario delle gare che si disputeranno presso il Campo Sportivo “Nuovo Marconcini” di via della Costituzione a Pontedera

Sabato 20 ottobre 2018

Livorno-Pisa (campo A, ore 11.00)

Pisa-Un Calcio per Tutti (campo B, ore 11.45)

Sabato 10 novembre 2018

Pontedera-Pisa (campo A, ore 11.00)

Pisa-Siena (campo B, ore 11.45)

Sabato 23 febbraio 2019

Fiorentina-Pisa (campo A, ore 11.00)

Pisa-Livorno (campo B, ore 11.45)

Sabato 30 marzo 2019

Pisa-Pontedera (campo B, ore 11.00)

Un Calcio per Tutti-Pisa (campo A, ore 12.30)

Sabato 4 maggio 2019

Siena-Pisa (campo A, ore 11.00)

Pisa-Fiorentina (campo B, ore 12.30)