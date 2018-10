Settore Giovanile: il programma completo

Sfida interna alla Carrarese per la compagine Berretti di mister Birindelli: è sicuramente questo l’impegno clou delle formazioni giovanili nerazzurre, considerato anche lo stop dei campionati Under 17 e Under 15.

Ecco, nel dettaglio, tutte le gare in programma:

Campionato BERRETTI

Pisa-Carrarese (sabato, ore 15.00)

Comunale “Gemignani”, via di Oratoio 234, Pisa

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Pisa-Empoli (domenica, ore 11.30)

Comunale “Gemignani”, via di Oratoio 234, Pisa

Campionato UNDER 13 (gir.A)

Pontedera-Pisa (domenica, ore 11.00)

Comunale “Rosati”, via Cimarosa, San Donato

Campionato UNDER 13 (gir.B)

Pisa-Pontedera (domenica, ore 11.00)

Comunale “Gemignani”, via di Oratoio 234, Pisa

Campionato ESORDIENTI 2 ANNO

Ponsacco-Pisa (sabato, ore 16.00)

Comunale “Ciarfella”, via delle Gardenie, Le Melorie

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Pisa-Empoli Ladies (sabato, ore 16.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI FEMMINILE

Cascina-Pisa (domenica, ore 10.30)

Comunale di via Mezzo Nord, San Frediano

Campionato PULCINI a 9

Pisa-Pisa Ovest (domenica, ore 10.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI a 7

Pisa-Mda (domenica, ore 11.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI (gir.A)

Raggruppamento (domenica, ore 10.00)

Campo Comunale di Migliarino

Campionato PRIMI CALCI (gir.B)

Raggruppamento (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano