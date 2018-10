Sorgente Tesorino sarà il Main Sponsor del Pisa!

Si rafforza la partnership con Sorgente Tesorino.

A partire dalla gara di domenica prossima con l’Alessandria il brand di una delle più importante realtà imprenditoriali del territorio tornerà sulle maglie nerazzurre come Main Sponsor e lì resterà per tutta la stagione agonistica 2018-2019. A presentare questa significativa novità il Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado e l’amministratore del gruppo MLC-Sorgente Tesorino Vittorio Noti

“Si tratta di una partnership nata in un modo insolito rispetto al normale – ha raccontato il Presidente Corrado –, perché siamo partiti da un semplice accordo commerciale fra club e azienda ma poi con il passare del tempo siamo arrivati a questo legame molto forte con l’azienda Sorgente Tesorino che per prima ha capito e ha toccato con mano l’importanza di legarsi ad un media di prestigio, dal glorioso passato e ci auguriamo dal radioso futuro come quello rappresentato dal Pisa Sporting Club”.

“La nostra acqua ha caratteristiche molto utili per chi pratica sport e questo inizialmente ci ha spinto ad avvicinarci al Pisa – ha rimarcato l’amministratore di Sorgente Tesorino Vittorio Noti –. Poi il modo di fare calcio del Presidente Corrado, le prospettive e i risultati raccolti con l’esposizione del nostro marchio nelle partite di questa estate ci ha convinto a sposare questo progetto”.

Un progetto che nasce anche con una finalità speciale. Una percentuale del ricavato prodotto dalla linea Sorgente Tesorino brandizzata Pisa Sporting Club sarà infatti devoluta ai Comuni colpiti dal devastante incendio del mese scorso: “Prima di Natale – ha rivelato il Presidente Corrado – insieme a Sorgente Tesorino consegneremo la cifra raccolta direttamente nelle mani dei Sindaci dei Comuni interessati”.