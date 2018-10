Subito in campo per prepararsi al turno infrasettimanale

Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo di San Piero a Grado per i nerazzurri, tornati subito in campo dopo la vittoriosta trasferta al “Melani” di Pistoia. Per Capitan Moscardelli e compagni, infatti, il primo turno infrasettimanale della stagione è già dietro l’angolo con il match contro il Pro Piacenza fissato per mercoledì (ore 20.30) all’Arena Garibaldi.

Preparazione cortissima, dunque, per la compagine nerazzurra che già domani effettuerà la consueta rifinitura pre-gara. Anche l’ultimo allenamento prima del ritorno all’Arena si svolgerà al Centro Universitario di via Livornese per salvaguardare il terreno dello Stadio affidato proprio in questi giorni alle cure della ditta Hi Turf Solution.

Intanto il Giudice Sportivo della Lega Pro ha comminato un’ammenda di euro 500,00 alla società nerazzurra “perché propri sostenitori in campo avverso danneggiavano le strutture e i servizi del settore dell’impianto sportivo loro riservato“. Nessuna sanzione, invece, per i calciatori nerazzurri