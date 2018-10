Pisa: le date e orari dalle 6° alla 9° giornata dei nerazzurri

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha ufficializzato date e orari delle delle gare dalla 6° alla 9° giornata del campionato in corso. Per quanto riguarda il cammino del Pisa da segnalare il posticipo della gara esterna con il Gozzano (che gioca le proprie partite casalinghe sul terreno della Pro Vercelli) disposto in relazione alla concomitanza con altro evento.

Queste le prossime gare del Pisa:

5° giornata. Pisa-Alessandria (domenica 7 ottobre, ore 16.30)

6° giornata. Pistoiese-Pisa (domenica 14 ottobre, ore 20.30)

7° giornata. Pisa-Pro Piacenza (mercoledì 17 ottobre, ore 20.30)

8° giornata. Gozzano-Pisa (lunedì 22 ottobre, ore 20.30)

9° giornata. Pisa-Pro Vercelli (domenica 28 ottobre, ore 16.30)