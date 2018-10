“Un gesto d’amore per i nostri colori”, la bella storia della signora Gloria

Un gesto d’amore, di solidarietà e passione sportiva.

Il Presidente Giuseppe Corrado ha ricevuto presso la sede dello Sporting Club la signora Gloria Perelli che, in memoria del marito Antonio tifosissimo nerazzurro, ha deciso di donare un abbonamento al Pisa valido per la prossima stagione agonistica, ad una persona in difficoltà. La signora Gloria, accompagnata dalle figlie Elisa e Alessia ha già manifestato l’intenzione di ripetere l’iniziativa anche nei prossimi anni, per ricordare così il compianto Antonio e una passione condivisa per tanto tempo sempre sui gradoni dell’Arena Garibaldi.