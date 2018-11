A San Piero prosegue la preparazione dei nerazzurri

Allenamento pomeridiano per i nerazzurri, impegnati sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado.

Mister Luca D’Angelo, assieme al suo staff, ha lavorato con il gruppo in una seduta tecnico-tattica dove sono stati affrontati i temi principali della prossima sfida in programma a Lucca contro i rossoneri di mister Favarin. Poco il tempo a disposizione dei nerazzurri che domenica giocheranno il loro quarto match esterno consecutivo.

Domani pomeriggio, sempre al Centro Universitario di via Livornese, seduta di rifinitura al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati per il “Porta Elisa”. Sicuramente tra i nomi dei convocati non figurerà quello di Daniele Liotti che deve ancora scontare 1 turno di squalifica dopo il rosso rimediato a Chiavari contro l’Entella.