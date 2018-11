Allenamento sotto la pioggia per i nerazzurri

Seduta pomeridiana al Centro Sportivo di San Piero a Grado per i nerazzurri di mister Luca D’Angelo in preparazione verso la sfida di campionato in programma domenica prossima (ore 16.30) al Comunale di Chiavari contro la Virtus Entella.

Allenamento svolto sotto una pioggia battente con tutto il gruppo al completo che ha effettuato una serie di test atletici prima delle consuete esercitazioni tecnico-tattiche e delle simulazioni di gioco su azioni con palla da fermo. Al termine una breve partitella a ranghi contrapposti ha preceduto il ‘rompete le righe’.

Domattina rifinitura sempre sui terreni del Centro Universitario di via Livornese quindi, per i convocati, partenza in pullman per raggiungere il ritiro pregara in terra ligure.