Conferenza pregara per il tecnico Luca D’Angelo

A 24 ore di distanza dalla quarta sfida esterna consecutiva e al termine di un vero e proprio tour de force mister Luca D’Angelo è tornato ad incontrare la stampa nella tradizionale conferenza stampa pre-gara. Occasione giusta per analizzare il momento della squadra nerazzurra: “Dovremo fare a meno di giocatori come Moscardelli, Masucci e Liotti ma queste sono cose che capitano nel corso di una stagione e dovremo fare di necessità virtù. Abbiamo preparato questa gara con la consapevolezza di dover cercare di ottenere il massimo ma senza fare proclami. Non servono a niente e non rientrano neppure nel mio carattere”.

Il derby di Lucca arriva dopo due sconfitte consecutive: “Contro l’Entella abbiamo commesso degli errori ma abbiamo giocato una buona gara, a Siena invece non abbiamo giocato una buona gara. In entrambe però avremmo potuto raccogliere punti ed è lì che dobbiamo migliorare perchè in campionato conta soprattutto la continuà“.

Al “Porta Elisa” non mancherà, come sempre, il sostegno del pubblico pisano: “Avremo mille persone sugli spalti pronte a sostenerci fino alla fine, senza considerare tutti quelli che da lontano ci seguiranno. Questo deve darci la spinta ad ottenere il massimo perchè dai nostri risultati dipendono gli umori di tanta gente e perciò dobbiamo sentirci addosso questa grande responsabilità”.

