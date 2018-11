Doppio allenamento per i nerazzurri

Giornata intensa per Capitan Moscardelli e compagni impegnati in una doppia seduta di allenamento.

Al mattino lavoro prettamente atletico, agli ordini del Professor Pecorari e del suo staff nella palestra dell’Arena Garibaldi e sul campo per una serie di esercitazioni aerobiche e di ‘forza’. Nel pomeriggio trasferimento sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado per un allenamento, invece, interamente dedicato agli aspetti tecnico-tattici: simulazioni di gioco, attacco contro difesa e tiri in porta, prima della consueta partitella a ranghi contrapposti.

Domani mattina primo appuntamento del progetto sociale organizzato grazie alla collaborazione con Toscana Aeroporti. Una rappresentanza della squadra sarà accompagnata dalla Magistratura del San Marco alla Scuola Media “Fucini” per un incontro durante il quale si parlerà anche dei valori e dei principi fondamentali dello sport inseriti nel progetto “Il calcio e le ore di lezione”. Nel pomeriggio allenamento tecnico-tattico al centro di San Piero.