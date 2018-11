Gli Under 15 di mister Lisuzzo vincono il derby!

Grande prova della formazione Under 15 guidata da mister Lisuzzo che vince con merito il derby con la Lucchese (3-0) al termine di una gara molto ben giocata. Finisce in parita invece l’altro derby giocato dagli Under 17 mentre la Berretti perde in casa del Pontedera. Ottimi successi esterni per Giovanissimi Professionisti e Under 13.

Ecco tutti i risultati nel dettaglio

Campionato BERRETTI

Pontedera-Pisa 2-1

Campionato UNDER 17

Pisa-Lucchese 1-1

Campionato UNDER 15

Pisa-Lucchese 3-0

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Arezzo-Pisa 1-2

Campionato UNDER 13 (gir.A)

Pistoiese-Pisa 0-4

Campionato ESORDIENTI 2 ANNO

Pisa-Navacchio Zambra 4-0

Campionato ESORDIENTI 1 ANNO

Migliarino Vecchiano-Pisa 2-2

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Libertas-Pisa 7-3

Campionato PULCINI FEMMINILE

Pisa-Bellaria 3-3

Campionato PULCINI 2009

Cascina-Pisa 1-6

Campionato PULCINI 2010

Calci-Pisa 1-3