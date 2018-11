I nerazzurri proseguono la preparazione

Un’altra giornata di allenamento per la squadra nerazzurra, impegnata nel pomeriggio sui terreni del Centro Sportivo di San Piero a Grado per la penultima seduta prima del ritorno all’Arena per il match contro l’Olbia.

Mister Luca D’Angelo ha lavorato con tutto il gruppo a sua disposizione in un allenamento quasi tutto dedicato agli aspetti tecnico tattici del match di domenica prossima. Prima del termine della seduta spazio ad una serie di esercitazioni di attacco contro difesa e la consueta partitella a ranghi contrapposti.

Domani pomeriggio seduta di rifinitura all’Arena Garibali al termine della quale verrà diramata la lista dei convocati.