Lucchese-Pisa: elenco convocati

Allenamento di rifinitura per il Pisa Sporting Club, impegnato questo pomeriggio al Centro Sportivo di San Piero.

Mister Luca D’Angelo ha provato uomini e schemi in vista del match contro la Lucchese, programmato per domani pomeriggio (ore 16.30) allo Stadio “Porta Elisa”: una sfida che sarà seguita da oltre mille tifosi pisani che hanno esaurito il settore a loro disposizione. Simulazioni di gioco, tiri in porta e partitella finale a ranghi contrapposti prima del termine della seduta e della lista dei convocati:

1 Stefano Gori

2 Samuele Birindelli

3 Fabrizio Brignani

4 Fabrizio Buschiazzo

5 Roberto Zammarini

6 Alberto Masi

7 Iacopo Cernigoi

8 Nicolas Izzillo

10 Davide Di Quinzio

11 Luigi Cuppone

12 Andrea D’Egidio

13 Andrea Meroni

14 Marius Marin

22 Daniele Cardelli

23 Francesco Lisi

24 Claudio Maffei

26 Gaetano Masucci

27 Robert Gucher

30 Alessandro De Vitis

31 Michele Marconi