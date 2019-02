Allenamento a San Piero: quasi completata la preparazione

Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo di San Piero a Grado per il Pisa che sta completando la preparazione in vista del confronto esterno con la Pro Vercelli in programma domenica (ore 14.30) allo Stadio “Silvio Piola”.

Il tecnico Luca D’Angelo, assieme ai suoi collaboratori, ha potuto lavorare con il gruppo al completo in una seduta prettamente tecnico-tattica con simulazioni di gioco, tiri in porta, calci piazzati e la consueta partitella finale a ranghi contrapposti per chiudere l’allenamento.

Domani mattina la squadra scenderà in campo all’Arena per la rifinitura pre-gara al termine della quale lo staff tecnico comunicherà la lista dei convocati per la trasferta di Vercelli.