La conferenza pregara del tecnico nerazzurro

Il Pisa Sporting Club vuole invertire la tendenza e tornare a fare punti pesanti. Questo lo spirito del gruppo nerazzurro evidenziato dal tecnico Luca D’Angelo alla vigilia del match esterno con l’Alessandria (domani, ore 14. 30): “Dopo aver raccolto molto meno di quanto meritato abbiamo tutti voglia di giocare e di rifarci. Sappiamo di andare ad incontrare una squadra forte con una classifica che non rispecchia il suo valore ma vogliamo far bene e puntiamo a far nostra la gara“.

Tra i nerazzurri assenze pesanti: “Liotti e Marconi non sono ancora a disposizione e a questi si aggiungono gli squalificati Marin e Gucher. Poi abbiamo qualche altro problemino che dovremo valutare in extremis. Però questo non mi spaventa perchè ho alternative importanti. Cercheremo di essere produttivi in campo, di tenere in mano il pallino del gioco, poi se l’avversario saprà fare meglio ci adegueremo però mantenendo ben chiaro il nostro obiettivo finale”

Incognita meteo: “Ad Alessandria ha nevicato nei giorni scorsi, il campo non sarà al massimo ma sono stati messi i teloni e quindi non credo che la gara sia a rischio“.

