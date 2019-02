Pro Vercelli-Pisa: info prevendita biglietti

La società Pro Vercelli informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Pro Vercelli-Pisa, in programma domenica prossima allo Stadio “Silvio Piola” (ore 14.30) sarà attiva a partire dalle ore 17.00 di oggi in tutti i punti autorizzati del circuito VivaTicket e anche on line direttamente sul sito www.vivaticket.it

Come indicato nel Protocollo d’intesa del 4 agosto 2017, non è prevista alcuna limitazione per cui i tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili anche dai non possessori della Tessera del Tifoso. Ai tifosi nerazzurri è stata riservata la Curva Est (capienza 600 posti): prezzo del biglietto 10 euro inclusi diritti di prevendita. Biglietto gratuito per tutti gli Under 8. La prevendita biglietti della Curva Est terminerà alle ore 19 di sabato 23 febbraio.

Il giorno della partita non verranno emessi biglietti per il settore ospiti.

La società Pro Vercelli informa, inoltre che i parcheggi auto riservati alla tifoseria ospite sono i seguenti: via Tripoli, via Rodi, via Agordat e via Asmara.