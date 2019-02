Lavoro mattutino sul prato dell’Arena per i nerazzurri di mister Luca D’Angelo attesi domani dal confronto esterno con la Pro Vercelli, in programma allo Stadio “Silvio Piola” (ore 14.30). La squadra ha così completato la preparazione in vista dell’impegno di campionato con una seduta breve ed intensa durante la quale sono stati messi a punto gli ultimi accorgimenti tecnico-tattici.

Questa la lista dei convocati in partenza per il Piemonte: Simone Benedetti, Samuele Birindelli, Fabrizio Brignani, Fabrizio Buschiazzo, Andrea D’Egidio, Alessandro De Vitis, Davide Di Quinzio, Sebastian Gamarra, Stefano Gori, Robert Gucher, Nicolas Izzillo, Matteo Kucich, Daniele Liotti, Francesco Lisi, Michele Marconi, Marius Marin, Alberto Masi, Gaetano Masucci, Mattia Minesso, Andrea Meroni, Davide Moscardelli, Massimiliano Pesenti, Luca Verna

L’articolo Rifinitura all’Arena e partenza per il Piemonte proviene da Ac Pisa 1909.