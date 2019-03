Sarete voi a scegliere la prima maglia del Pisa!

Tradizione o innovazione?

Sarete voi a decidere il look del Pisa Sporting Club nella prossima stagione agonistica che sarà ancora una volta griffata Adidas. La società ha infatti deciso di sottoporre alla propria tifoseria due modelli della prima maglia da gioco ufficiale, entrambi personalizzati appositamente per il Pisa.

E come detto sarete voi a scegliere la maglia che i nerazzurri indosseranno nella prossima stagione esprimendo il vostro voto sull’apposito coupon che sarà distribuito in occasione della gara casalinga con la Pro Vercelli in programma all’Arena Garibaldi martedì 5 marzo (ore 20.30). Sul coupon troverete il prototipo delle due maglie proposte: non dovrete fare altro che selezionare la vostra preferita e quindi inserire il vostro voto negli appositi contenitori che troverete agli ingressi dello stadio.

Martedì prossimo non potrete essere presenti all’Arena ma volete ugualmente esprimere la vostra preferenza? Non preoccupatevi e tenete d’occhio i nostri canali social che in contemporanea realizzeranno appositi sondaggi on-line!

