Squadra in campo al Centro Sportivo di San Piero

Allenamento pomeridiano sui campi di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club in questa ulteriore settimana senza soste causa l’impegno in Coppa Italia Serie C di mercoledì scorso.

Mister Luca D’Angelo ha fatto effettuare alla squadra una seduta prettamente tecnico-tattica, con esercitazioni offensive, lavoro difensive e simulazioni di gioco con palla da fermo. Prima della fine dell’allenamento partitella su campo ridotto e a ranghi contrapposti. Domani pomeriggio la squadra si radunerà all’Arena Garibaldi per la consueta rifinitura pregara al termine della quale verrà diramata la lista dei convocati per il match con la Pistoiese in programma domenica sul prato di casa (ore 18.30).