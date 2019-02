Ufficiale il regolamento Playout Serie C 2019

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha pubblicato in data odierna il comunicato n.189/L riportante il regolamento dei Playout per la stagione in corso. Vediamo nel dettaglio tutti gli aspetti principali

CRITERI DI RETROCESSIONE

In via transitoria, nella stagione sportiva 2018/2019 tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti al Campionato Serie C e della diversa composizione numerica dei gironi (Girone “A” a 20 squadre, Girone “B” a 20 squadre, Girone “C” a 19 squadre) e tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie B (19 squadre), le retrocessioni al Campionato di Serie D sono ridotte da nove a sette e saranno regolate, attraverso la disputa dei Play Out, secondo le seguenti formule.

II) PLAY OUT GIRONI “A” e “B”

La squadra ultima classificata nei gironi “A” e “B” al termine della regular season retrocederà direttamente al Campionato di Serie D.

La disputa dei Play out nei gironi “A” e “B”, avviene tra le squadre classificatesi al penultimo e terzultimo posto dei gironi secondo la seguente formula:

a) la squadra terzultima classificata di ogni girone disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata del proprio girone; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata;

b) a conclusione delle due gare di cui alla lettera a), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;

La squadra che risulterà perdente retrocederà al Campionato di Serie D.

c) la squadra penultima classificata di ogni girone al termine della regular season retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra terzultima classificata del proprio girone sia superiore a 8 punti.

d) nel caso di disputa in entrambi i gironi delle gare di cui alla lettera a), le squadre vincenti si affronteranno disputando una gara di andata ed una gara di ritorno, secondo accoppiamento determinato da sorteggio integrale.

d1) nel caso di disputa in un solo girone delle gare di cui alla lettera a), la squadra vincente e la terzultima classificata dell’altro girone si affronteranno disputando una gara di andata ed una gara di ritorno, secondo accoppiamento determinato da sorteggio integrale.

d2) nel caso di retrocessione diretta in entrambi i gironi della penultima classificata, le terzultime classificate di entrambi i gironi, si affronteranno disputando una gara di andata ed una gara di ritorno, secondo accoppiamento determinato da sorteggio integrale.

e) a conclusione delle due gare di cui alle lettere d) o d1) o d2), in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

La squadra che risulterà perdente retrocederà al Campionato di Serie D.

Alle gare di Play Out si applica la normativa di cui all’art. 57 delle NOIF (“Gare effettuate a cura degli organi federali”).

III) PLAY OUT GIRONE “C”

La squadra ultima classificata al termine della regular season retrocede direttamente al Campionato di Serie D.

La disputa dei Play out nel girone “C”, avviene tra le squadre classificatesi al penultimo e terzultimo secondo la seguente formula:

a) la squadra terzultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata;

b) a conclusione delle due gare di cui alla lettera a), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;

La squadra che risulterà perdente retrocederà al Campionato di Serie D.

La squadra che risulterà vincente manterrà il titolo per l’ammissione al Campionato Serie C.

La squadra penultima classificata al termine della regular season retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra terzultima classificata sia superiore a 8 punti.

Alle gare di Play Out si applica la normativa di cui all’art. 57 delle NOIF (“Gare effettuate a cura degli organi federali”).

Le disposizioni regolamentari di cui sopra potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nel caso in cui dovesse verificarsi nella stagione sportiva 2018/2019, l’esclusione dalle competizioni ufficiali di Lega Pro di una o più società ovvero la revoca dell’affiliazione dalla FIGC per una o più società. In tali ipotesi verrà conseguentemente ridotto il numero delle retrocessioni dalla Lega Pro alla Serie D e, pertanto, saranno apportati, al fine di garantire l’equilibrio della distribuzione del numero delle retrocessioni tra i tre gironi, i necessari adeguamenti alle disposizioni che regolano, per la corrente stagione sportiva, lo svolgimento dei play-out del Campionato di Serie C.