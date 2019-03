Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Pisa-Lucchese in programma sabato 9 marzo (ore 14.30) e valida per la 30° giornata della serie C Daniele De Santis di Lecce.

Il direttore di gara sarà assistito da Mattia Politi di Lecce e Riccardo Pintaudi di Pesaro.

