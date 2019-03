In Serie C arrivano gli auricolari per le terne arbitrali

Importante novità nel campionato di Lega Pro.

A partire dal prossimo weekend anche gli arbitri e gli assistenti della serie C saranno dotati di auricolare per comunicare in campo tra loro come accade nella massima serie e in cadetteria.

Venerdì 8 marzo, alle ore 11 al Palace Hotel di Milano Marittima, ci sarà la presentazione ufficiale della innovazione tecnologica per la serie C. Alla conferenza stampa saranno presenti il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi, il designatore arbitrale CAN PRO Danilo Giannoccaro, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ed il segretario generale della Lega Pro Emanuele Paolucci.

