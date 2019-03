Luca D’Angelo spinge i nerazzurri verso il Derby

Terzo impegno consecutivo all’Arena per i nerazzurri in una settimana senza soste e con il Derby del Foro ormai dietro l’angolo. Domani (ore 14.30) all’Arena Garibaldi arriverà la Lucchese per una partita tanto importante quanto attesa, dalle due tifoserie, dalle due squadre e ovviamente anche da mister Luca D’Angelo: “Siamo consapevoli di affrontare una squadra che non vale la classifica attuale una squadra di valore che in trasferta ha fatto risultati importanti. Noi però vogliamo continuare sulla strada intrapresa e per farlo dobbiamo portare avanti la nostra idea di calcio. Ovviamente a livello fisico pagheremo qualcosa perchè veniamo da due partite molto dispendiose ma abbiamo quasi tutti a disposizione e dovremo sfruttare tutte le nostre qualità“.

Il tecnico nerazzurro non si fida della Lucchese: “Hanno avuto tantissimi problemi in questa stagione e stanno attraversando un momento difficile però sul campo hanno sempre risposto in maniera egregia e sono convinto che verranno all’Arena molto agguerriti. In queste ultime partite la Lucchese ha cambiato molto, non ho idea di come giocherà. Per quanto ci riguarda sfrutterò la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi e soprattutto per valutare la condizione della squadra“.

