Rifinitura all’Arena e partenza per Viterbo

Il Pisa Sporting Club si è allenato questa mattina all’Arena Garibaldi completando così la breve preparazione in vista della sfida con la Viterbese, valida per i Quarti di Finale della Coppa Italia Serie C e in programma domani (ore 20.30) allo Stadio “Rocchi”: sfida unica, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità al 90esimo.

Lo staff tecnico nerazzurro ha potuto lavorare con i calciatori a disposizione sugli aspetti tecnico-tattici della prossima gara, concludendo la seduta con una sessione di tiri in porta e di calci piazzati.

Al termine dell’allenamento è stata diramata la lista dei convocati che già da stasera saranno in ritiro nel Lazio: Simone Benedetti, Samuele Birindelli, Fabrizio Brignani, Fabrizio Buschiazzo, Andrea D’Egidio, Davide Di Quinzio, Sebastian Gamarra, Stefano Gori, Robert Gucher, Nicolas Izzillo, Matteo Kucich, Kevin Lidin, Francesco Lisi, Michele Marconi, Alberto Masi, Gaetano Masucci, Mattia Minesso, Andrea Meroni, Davide Moscardelli, Massimiliano Pesenti, Luca Verna

