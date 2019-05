Pisa-Arezzo: info prezzi biglietti

In relazione alla gara Pisa-Arezzo, valida come Secondo Turno Nazionale Playoff e in programma domenica 2 giugno (ore 20.30) all’Arena Garibaldi, la società comunica i prezzi dei biglietti, tutti comprensivi dei diritti di prevendita

TRIBUNA SUPERIORE

Intero: 36.50 euro

Ridotto: 31.50 euro

Speciale ragazzi (6-14 anni): 8 euro

TRIBUNA INFERIORE

Intero: 25 euro

Ridotto: 20 euro

Speciale ragazzi (6-14 anni): 8 euro

GRADINATA

Intero: 17.50 euro

Ridotto: 12.50 euro

Speciale ragazzi (6-14 anni): 8 euro

CURVA

Prezzo unico: 12 euro

Speciale ragazzi (6-14 anni): 8 euro

RIDOTTO: riservato agli invalidi, muniti di documentazione, e ai ragazzi 14-16 anni

SPECIALE RAGAZZI: riservato ai ragazzi 6-14 anni che acquistano un biglietto insieme a un parente entro il 4° grado

