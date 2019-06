Camp Estivi 2019, il successo continua

Prosegue il grande successo dei Camp Estivi del Pisa Sporting Club!

I piccoli nerazzurri impegnati nella terza settimana si stanno alternando sui campi e nelle strutture del Centro Sportivo “Zara” di Coltano in un’esperienza davvero unica e con la grande festa finale dell’Arena Garibaldi attesa da tutti con trepidazione. Ricordiamo che il Camp Estivo proseguirà anche la prossima settimana (1-5 luglio) e che è ancora possibile iscriversi con offerte speciali per i bambini già facenti parte del settore giovanile nerazzurro, oltre ad altre speciali offerte riservate ai figli di tutti i possessori di Abbonamenti e/o Fidelity Card e per chi usufruirà della promozione “Porta un amico”. Per qualsiasi informazione e per poter già formalizzare la propria iscrizione è possibile inviare una mail all’indirizzo giovanile@acpisa1909.it oppure contattare il Pisa Store di via Cesare Battisti al numero 0507213847.

