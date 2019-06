Camp Estivi: festa all’Arena a conclusione della prima settimana

Ricordiamo che i Camp Estivi del Pisa proseguiranno anche nelle prossime settimane (17-22 giugno e 24-29 giugno) e che è ancora possibile iscriversi con offerte speciali per i bambini già facenti parte del settore giovanile nerazzurro, oltre ad altre speciali offerte riservate ai figli di tutti i possessori di Abbonamenti e/o Fidelity Card e per chi usufruirà della promozione “Porta un amico”.

Per qualsiasi informazione e per poter già formalizzare la propria iscrizione è possibile inviare una mail all’indirizzo giovanile@acpisa1909.it oppure contattare il Pisa Store di via Cesare Battisti al numero 0507213847.