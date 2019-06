Camp Estivi, si chiude all’Arena la terza settimana

Una grande festa sul terreno dell’Arena Garibaldi ha chiuso la terza settimana dei Camp Estivi nerazzurri.

Un altro gruppo di piccoli calciatori ha potuto così celebrare al meglio questa esperienza con la maglia del Pisa vissuta per cinque giorni nelle strutture del Centro Sportivo “Zara” di Coltano e conclusa con l’evento di questa mattina che ha permesso a tutti di scoprire l’emozione di calcare il terreno di gioco del nostro stadio.

Lunedì prenderà il via la quarta e ultima settimana dei Camp Estivi (1-5 luglio) organizzata proprio per rispondere alle tantissime richieste di partecipazione arrivate in questo mese di giugno. E’ ancora possibile iscriversi con offerte speciali per i bambini già facenti parte del settore giovanile nerazzurro, oltre ad altre speciali offerte riservate ai figli di tutti i possessori di Abbonamenti e/o Fidelity Card e per chi usufruirà della promozione “Porta un amico”. Per qualsiasi informazione e per poter già formalizzare la propria iscrizione è possibile inviare una mail all’indirizzo giovanile@acpisa1909.it oppure contattare il Pisa Store di via Cesare Battisti al numero 0507213847.