Nerazzurri pronti ad andare in vacanza da… Cadetti!

Con la grande festa promozione che ha visto migliaia di persone riversarsi all’Arena Garibaldi e sul Lungarno per festeggiare capitan Moscardelli e compagni si è praticamente chiusa questa bella e indimenticabile stagione.

La squadra, assieme a tutto lo staff tecnico e organizzativo, si ritroverà a metà settimana per i saluti e per il ‘rompete le righe’ con l’appuntamento fissato il mese prossimo quando la squadra inizierà ad organizzarsi per iniziare la nuova avventura nel campionato di serie B!

