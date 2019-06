In occasione della gara Pisa-Triestina, valida per la Final Four Playoff e in programma mercoledì 5 giugno (ore 20.30) all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani la società Pisa Sporting Club comunica le modalità di accredito per le persone diversamente abili (deambulanti e non deambulanti) il cui grado di invalidità sia pari o superiore all’80%, e per il loro accompagnatore qualora ne sia stato assegnato uno.

Ogni richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito ufficiale

Il modulo, unitamente a una copia del certificato di invalidità (leggibile), ad una copia di un valido documento d’identità (del richiedente e dell’eventuale accompagnatore) dovrà essere spedito via e-mail all’indirizzo accrediti.pisa1909@gmail.com entro e non oltre le ore 12.00 di MARTEDÌ 4 GIUGNO

I posti a disposizione saranno contingentati e per l’assegnazione si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo della richiesta. L’ente organizzatore dell’evento, provvederà ad informare i richiedenti dell’avvenuta accettazione dell’accredito: il mancato ricevimento di tale risposta è da ritenersi equivalente ad un rifiuto.

A tal proposito si pregano i richiedenti di indicare un valido recapito fax/mail

Tale documento dovrà essere esibito all’ingresso M – Accesso Disabili almeno 50 minuti prima dell’orario di inizio dell’incontro per le relative procedure di accesso.

ATTENZIONE: i posti riservati alle persone disabili sono, per ragioni di sicurezza e accessibilità, specifici per le esigenze di circolazione delle carrozzine all’interno dello stadio. Il solo biglietto ordinario non consente l’ingresso allo stadio delle persone in carrozzina, pertanto si sottolinea che il regolare acquisto di un qualsiasi tagliando non permette l’accesso alla struttura.

L’articolo Pisa-Triestina: info richiesta accrediti disabili proviene da Ac Pisa 1909.